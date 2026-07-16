Démonstration : perles au chalumeau, Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guerard, Radepont
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guerard · Radepont
Informations pratiques
Démonstration : perles au chalumeau 19 et 20 septembre Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guerard Eure
5€, 2,5€ 7-17 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Démonstration du travail du verre: perles au chalumeau.
L’abbaye est un lieu idéal pour mettre en valeur l’artisanat d’art. Stéphanie Leroy fera des démonstrations de création de perles au chalumeau, expliquera sa technique au public, et présentera ses réalisations.
Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guerard 80 Fontaine Guerard, 27380 Radepont, France Radepont 27380 Eure Normandie 0686080467 https://www.abbayefontaineguerard.fr/ Fondée en 1190, elle fut achevée en 1253. Malgré les sévices de la révolution de 1789, les bâtiments subsistants font de cet ensemble monastique un des plus beaux chefs-d’œuvre de l’architecture gothique anglo-normande du début du XIIIe siècle. Accueil des groupes (à partir de 10 personnes) sur réservation.
Démonstration du travail du verre: perles au chalumeau.
©Stéphanie Leroy
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