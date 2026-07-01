Projection : ciné-concert Belle Époque, Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guerard, Radepont

Informations pratiques

Projection : ciné-concert Belle Époque Vendredi 18 septembre, 20h00 Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guerard Eure

Durée 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Sous la direction du clarinettiste Lester Chio, l’ensemble de clarinettes ClariVal, vous fera vivre les grands bouleversements culturels et scientifiques de la Belle Epoque grâce à un programme musical varié et une animation cinématographique consacrée au Paris du début du 20ème siècle, à la découverte de l’exposition universelle, du Moulin Rouge, du French Cancan, du cinéma…L’Ensemble de Clarinettes Clarival, créé en septembre 2023, réunit des clarinettistes amateurs de haut niveau, passionnés et enthousiastes, pour qui la Musique représente une des plus nobles expressions artistiques, porteuse de valeurs et d’espoirs.

Gratuit. Buvette à l’entracte au bénéfice de l’abbaye.

Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guerard 80 Fontaine Guerard, 27380 Radepont, France Radepont 27380 Eure Normandie 0686080467 https://www.abbayefontaineguerard.fr/ Fondée en 1190, elle fut achevée en 1253. Malgré les sévices de la révolution de 1789, les bâtiments subsistants font de cet ensemble monastique un des plus beaux chefs-d’œuvre de l’architecture gothique anglo-normande du début du XIIIe siècle. Accueil des groupes (à partir de 10 personnes) sur réservation.

Sous la direction du clarinettiste Lester Chio, l’ensemble de clarinettes ClariVal, vous fera vivre les grands bouleversements culturels et scientifiques de la Belle Epoque grâce à un programme varié…

©Clarival