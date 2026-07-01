Visite guidée de l’abbaye, Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guerard, Radepont
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guerard · Radepont
Informations pratiques
Visite guidée de l’abbaye 19 et 20 septembre Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guerard Eure
5€, 2,5€ 7-17 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite guidée de l’abbaye et des jardins monastiques.
Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guerard 80 Fontaine Guerard, 27380 Radepont, France Radepont 27380 Eure Normandie 0686080467 https://www.abbayefontaineguerard.fr/ Fondée en 1190, elle fut achevée en 1253. Malgré les sévices de la révolution de 1789, les bâtiments subsistants font de cet ensemble monastique un des plus beaux chefs-d’œuvre de l’architecture gothique anglo-normande du début du XIIIe siècle. Accueil des groupes (à partir de 10 personnes) sur réservation.
Visite guidée de l’abbaye et des jardins monastiques.
©Olivier Monpoint
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