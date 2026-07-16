Démonstration : plaques de verre et photographies en histoire et en lumière, Espace Antonin Perbosc, Montauban

Informations pratiques

Démonstration : plaques de verre et photographies en histoire et en lumière Dimanche 20 septembre, 15h30 Espace Antonin Perbosc Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Jauge : 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez découvrir les plaques de verre et les photographies issues des collections du musée de la Résistance et du Combattant, consacrées à la Première et à la Seconde Guerre mondiale.

Certaines d’entre elles vous permettront d’explorer les liens entre ces documents, l’histoire de Montauban et celle de la région.

Durée : 1h.

À partir de 10 ans.

Réservation conseillée au 05 63 66 03 11 ou à l’adresse polepatrimoineculturel@ville-montauban.fr

Espace Antonin Perbosc 2 boulevard edouard herriot, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Beausoleil Tarn-et-Garonne Occitanie 0563660311 http://www.museeresistance.montauban.com [{« type »: « phone », « value »: « 0563660311 »}] Situé au cœur de la Roseraie de la ville de Montauban au sein du Pôle Mémoire, le musée de la Résistance et du Combattant présente un nouvel espace muséal sur la Seconde Guerre mondiale.

Le visiteur découvre les grands aspects de la Seconde Guerre mondiale : son origine, la montée des totalitarismes, la marche à la guerre, l’occupation, la résistance, la déportation, la libération et le devoir de mémoire. Voiture :­ Rocade : sortie 62 – Les Chaumes, avenue Marcel Unal, Avenue Léonid Chrol. Parking à proximité : le long du boulevard Édouard Herriot et de la rue Irénée Bonnafous. Bus :­ Ligne A – arrêt Fobio / Ligne F&G – arrêt Bourdelle.

Nous vous invitons à venir découvrir les plaques de verre et les photographies issues des collections du musée de la Résistance et du Combattant de la Première et la Seconde Guerre mondiale. pour de …