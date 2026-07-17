Démonstration : plongez au cœur des origines de la photographie !, Archives départementales Des Vosges, Épinal

Informations pratiques

Démonstration : plongez au cœur des origines de la photographie ! Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Archives départementales Des Vosges Vosges

jusqu’au 18/09/26

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Démonstration : plongez au cœur des origines de la photographie !

Le photographe Julien Félix vous dévoile les secrets du collodion humide, une spectaculaire technique photographique du XIXᵉ siècle. Découvrez l’histoire de ce procédé, observez chaque étape de sa réalisation et assistez en direct à une prise de vue du bâtiment des Archives, comme aux débuts de la photographie.

Durée : 1h30.

Dimanche 20 septembre : 14h00 ; 16h00.

Sur inscription, jusqu’au 18/09/26.

Archives départementales Des Vosges 3 Av. Pierre Blanck, 88000 Épinal, France Épinal 88000 Vosges Grand Est 0329818070 http://www.archives.vosges.fr/ [{« type »: « email », « value »: « vosges-archives@vosges.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0329818070 »}]

Démonstration : plongez au cœur des origines de la photographie !

©Julien Felix