Démonstration présentations du site internet des Archives du Calvados | Journées du Patrimoine Archives départementales du Calvados Caen

Informations pratiques

Caen

Démonstration présentations du site internet des Archives du Calvados | Journées du Patrimoine

Archives départementales du Calvados 61 Rue de Lion-sur-Mer Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Des archivistes sont présents en salle de lecture pour répondre à vos questions et vous expliquer le fonctionnement des recherches sur le site internet des Archives du Calvados pour faire sa généalogie, l’histoire d’une maison, d’un bâtiment ou d’une commune etc …

Des archivistes sont présents en salle de lecture pour répondre à vos questions et vous expliquer le fonctionnement des recherches sur le site internet des Archives du Calvados pour faire sa généalogie, l’histoire d’une maison, d’un bâtiment ou d’une commune etc …

Présentations-flash (durée 15 minutes)

* le samedi à 14h30 (les recherches en ligne), 15h15 (l’état-civil), 16h45 (les notaires) et 17h15 (faire l’histoire d’une maison)

* le dimanche à 14h30 (les recherches en ligne), 15h15 (l’état-civil), 16h15 (les notaires) et 17h15 (faire l’histoire d’une maison) .

Archives départementales du Calvados 61 Rue de Lion-sur-Mer Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Démonstration présentations du site internet des Archives du Calvados | Journées du Patrimoine

Archivists are on hand in the reading room to answer your questions and explain how to carry out research on the Calvados Archives website to trace your family history, the history of a house, a building or a local authority, etc.

L’événement Démonstration présentations du site internet des Archives du Calvados | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer