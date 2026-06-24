Démonstration travail de la laine au musée gascon Musée du Paysan Gascon Toujouse
vendredi 17 juillet 2026 · Musée du Paysan Gascon · Toujouse
Informations pratiques
Toujouse
Démonstration travail de la laine au musée gascon
Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-17 19:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Avec Étienne Fernbach, Loco bois
Entre tournage classique, désaxé et décentré, Étienne Fernbach vous dévoile les secrets de ses créations artisanales.
Tout public
Compris dans le prix du billet d’entrée
Le Musée du Paysan Gascon vous plonge dans le quotidien de la vie rurale en Armagnac. Découvrez le monde agricole, la culture de la vigne, l’élaboration du vin et de l’armagnac, et sur des métiers anciens !
Visitez les ateliers du tisserand, du tonnelier, du sabotier, du charpentier, du menuisier ou encore celui du forgeron. La maison du brassier, maison modeste qui servait à héberger l’ouvrier agricole, vous invite à enrichir vos connaissances sur les constructions locales en torchis et pans de bois. Vous découvrirez également l’intérieur bourgeois de la belle demeure de 1850 la maison de maître.
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Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11
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English :
With Étienne Fernbach, Loco Bois
Combining traditional woodturning with unconventional and off-center techniques, Étienne Fernbach reveals the secrets behind his handcrafted creations.
For all ages
Included in the admission price
The Musée du Paysan Gascon immerses you in the daily life of rural Armagnac. Discover the world of agriculture, viticulture, wine and Armagnac production, and traditional crafts!
Visit the workshops of the weaver, the cooper, the clog maker, the carpenter, the joiner, and even the blacksmith. The brewer’s house—a modest dwelling that once housed farm laborers—invites you to learn more about local cob and half-timbered construction. You’ll also discover the bourgeois interior of the beautiful 1850s mansion: the “maître’s house.”
L’événement Démonstration travail de la laine au musée gascon Toujouse a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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