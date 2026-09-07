Démonstrations de savoir-faire par les Compagnons, Musée du Compagnonnage, Tours

Informations pratiques

Démonstrations de savoir-faire par les Compagnons Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Musée du Compagnonnage Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Une trentaine de compagnons et jeunes itinérants de divers métiers déploient leur savoir-faire au musée : tailleurs de pierre, maçons, boulangers-pâtissiers, charpentiers, couvreurs, menuisiers, maroquiniers, maréchal-ferrant, mécaniciens, serruriers… réalisent des démonstrations et partagent leur passion avec vous.

Musée du Compagnonnage 8 Rue Nationale, 37000 Tours, France Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247216220 https://musees.tours.fr L’ancienne abbaye forme un ensemble complet de bâtiments comprenant l’église abbatiale, le bâtiment Est renfermant une salle capitulaire voûtée surmontée d’un dortoir, les bâtiments nord renfermant des dépendances et les anciens celliers voûtés occupant la face ouest. Le cloître entourant la cour carrée formée par ces bâtiments, a disparu. Tram A – arrêt Portes de Loire.

Une trentaine de compagnons et jeunes itinérants de divers métiers déploient leur savoir-faire au musée.

© Musée du Compagnonnage, M. Chihab