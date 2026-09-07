Démonstrations de traits du Nord de l’élevage du Héron, Musée des Moulins – Jean Bruggeman, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Démonstrations de traits du Nord de l’élevage du Héron 19 et 20 septembre Musée des Moulins – Jean Bruggeman Nord

Gratuit- Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h30, venez admirer les traits du Nord de l’élevage du Héron et découvrez comment on les harnache. Vous pourrez même les brosser !

Rencontrez ce véritable patrimoine vivant que sont les chevaux de trait du Nord. Depuis plusieurs générations, l’élevage du Héron assure la pérennité de cette race locale.

Vous pourrez assister à des démonstrations d’harnachement à une charrette mais aussi chouchouter ces majestueux équidés en les brossant à l’étrille ou en curant leurs sabots !

Programme complet du Musée des Moulins

https://urlr.me/7FrAR9

Musée des Moulins – Jean Bruggeman Rue Albert Samain 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Cousinerie Nord Hauts-de-France 03 20 05 49 34 https://museedesmoulins.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museedesmoulins [{« link »: « https://urlr.me/7FrAR9 »}] Avec ses deux géants ailés emblématiques de Villeneuve d’Ascq, le Musée des Moulins-Jean Bruggeman vous invite à découvrir un patrimoine remarquable.

A proximité des lacs, visitez deux moulins exceptionnels à la mécanique intacte !

Posé sur son socle en briques et avec des ailes de 26 m d’envergure (les plus grandes de France !), le moulin à huile de 1743 est le seul tordoir au monde en état de fonctionner.

Derrière, Le moulin à farine construit à Bambecque en 1776. Le moulin comporte encore aujourd’hui une paire de meules et une bluterie en état de fonctionnement et peut fabriquer de la farine !

Dans le musée, découvrez l’histoire de la minoterie depuis l’Antiquité. Une collection unique d’outils et de machines présente les métiers associés aux moulins : charpentier, rhabilleur de meule, …

Des casques de réalité virtuelle permettent une visite à 360° du moulin à farine en fonctionnement.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h30, venez admirer les traits du Nord de l’élevage du Héron, découvrez comment on les harnache. Vous pourrez même les brosser ! démonstration patrimoine vivant

Ville de Villeneuve d’Ascq