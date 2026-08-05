Démonstrations de vitraillistes d’art Atelier 630 Poligny
samedi 19 septembre 2026 · Atelier 630 · Poligny
Informations pratiques
Poligny
Démonstrations de vitraillistes d’art
Atelier 630 11 Rue Sainte-Colette Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Atelier 630, qui se consacre à la création et la restauration de vitraux d’art, ouvre exceptionnellement ses portes. Des démonstrations auront lieu tout au long de la journée pour vous plonger dans l’univers du vitrailliste. .
Atelier 630 11 Rue Sainte-Colette Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 97 73 92 contact@atelier-630.com
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English : Démonstrations de vitraillistes d’art
L’événement Démonstrations de vitraillistes d’art Poligny a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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