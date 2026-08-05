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Démonstrations de vitraillistes d’art Atelier 630 Poligny

samedi 19 septembre 2026 · Atelier 630 · Poligny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Atelier 630
Adresse
11 Rue Sainte-Colette
Ville
39800 Poligny
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Poligny

Démonstrations de vitraillistes d’art

Atelier 630 11 Rue Sainte-Colette Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Atelier 630, qui se consacre à la création et la restauration de vitraux d’art, ouvre exceptionnellement ses portes. Des démonstrations auront lieu tout au long de la journée pour vous plonger dans l’univers du vitrailliste.   .

Atelier 630 11 Rue Sainte-Colette Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 97 73 92  contact@atelier-630.com

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English : Démonstrations de vitraillistes d’art

L’événement Démonstrations de vitraillistes d’art Poligny a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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