Démonstrations d’impression d’art en Kitchen lithographie, Atelier kitchen print, Épinal

Informations pratiques

Démonstrations d’impression d’art en Kitchen lithographie 19 et 20 septembre Atelier kitchen print Vosges

Accueil groupe limité, accueil handicap : nous contacter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’atelier kitchen print ouvrira ses portes au public pour des démonstrations d’impressions à la presse accompagnées d’explications relatives à la Kitchen Litho. C’est une technique de lithographie DIY simple et moins toxique, dont la gérante est l’inventrice. Cette technique contribue à faire connaître et faire vivre la lithographie de manière innovante.

En association à « Levez les yeux ! », il sera possible de découvrir aussi une petite exposition d’estampes présentant des ciels nocturnes vosgiens réalisés par l’artiste maison Art-Émilion.

Vous commencerez et terminerez agréablement la visite en passant par le jardin arboré où vous pourrez vous poser un instant.

P.S. Pour les personnes ayant des grandes difficultés à marcher, nous prévenir car il est possible d’accéder à l’atelier sans aucun escalier.

Atelier kitchen print 29 bis rue Vautrin 88000 Épinal Épinal 88000 Le Champ-du-Pin Vosges Grand Est 0666122715 https://atelier-kitchen-print.org L’atelier est situé au rez-de-chaussée et de jardin de la maison du couple d’artistes animant l’Atelier Kitchen Print. Datant de 1956, la maison fait partie de tout un ensemble de reconstructions dans le département des Vosges par l’architecte en chef Jean Crouzillard (auteur aussi de la construction maintenant classée de l’église Notre-Dame-au-Cierge à côté de la gare d’Épinal). Parking gratuit dans la rue. L’atelier est situé à 5 minutes à pied de la gare SNCF d’Épinal. Il y a aussi la possibilité de se garer au parking de la gare.

L’atelier kitchen print ouvrira ses portes au public pour des démonstrations d’impressions à la presse accompagnées d’explications relatives à la Kitchen Litho. C’est une technique de lithographie et…

©art-emilion.fr / Atelier Kitchen Print