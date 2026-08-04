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Démonstrations Le propulseur préhistorique Musée des tumulus de Bougon Bougon

jeudi 20 août 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon

Démonstrations Le propulseur préhistorique Musée des tumulus de Bougon Bougon

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Musée des tumulus de Bougon
Adresse
Lieu-dit la chapelle
Ville
79800 Bougon
Département
Deux-Sèvres
Tarif
10 Tarif de base plein tarif

Bougon

Démonstrations Le propulseur préhistorique

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:30:00
fin : 2026-08-21 18:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Découvrez le propulseur, accessoire de chasse utilisé durant la Préhistoire. Comment était-il fabriqué ? Des démonstrations de tir viendront compléter la présentation.
Démonstrations et expérimentations menées et animées par l’équipe de médiation du musée. Inclus dans le billet d’entrée.   .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13  musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Démonstrations Le propulseur préhistorique

L’événement Démonstrations Le propulseur préhistorique Bougon a été mis à jour le 2026-07-27 par ADT 79

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