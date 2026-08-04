Démonstrations Le propulseur préhistorique Musée des tumulus de Bougon Bougon
jeudi 20 août 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon
Informations pratiques
Bougon
Démonstrations Le propulseur préhistorique
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:30:00
fin : 2026-08-21 18:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Découvrez le propulseur, accessoire de chasse utilisé durant la Préhistoire. Comment était-il fabriqué ? Des démonstrations de tir viendront compléter la présentation.
Démonstrations et expérimentations menées et animées par l’équipe de médiation du musée. Inclus dans le billet d’entrée. .
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Démonstrations Le propulseur préhistorique
L’événement Démonstrations Le propulseur préhistorique Bougon a été mis à jour le 2026-07-27 par ADT 79
À voir aussi à Bougon (Deux-Sèvres)
- Atelier Ma première poterie de 3 à 6 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon 4 août 2026
- Atelier Préhisto’graff de 7 à 9 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon 5 août 2026
- Démonstrations Les poteries néolithiques Musée des tumulus de Bougon Bougon 6 août 2026
- Atelier À la mode néo de 3 à 6 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon 6 août 2026
- Atelier Bâtisseurs de mégalithes en famille dès 8 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon 6 août 2026