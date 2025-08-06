Denali Cholet

Denali Cholet mercredi 18 mars 2026.

Denali

Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

2026-03-18

De et M/S Nicolas Le Bricquir

6 comédiens 4 Nominations aux Molières 2024 Théâtre privé, Mise en scène, Création Visuelle et sonore, Révélation féminine Prix du Polar 2024

Un thriller théâtral aux allures de polar poétique, entre montagnes glacées et secrets brûlants. .

Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr

