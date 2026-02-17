Visite Mix’Ages Rue du Docteur Roux Cholet

Visite Mix’Ages

Rue du Docteur Roux Musée du Textile et de la Mode Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-07-07 16:00:00

Lors de cette animation, les familles découvrent l’exposition Couleurs d’enfance 2 en participant à une courte visite guidée suivie d’un atelier. .

Rue du Docteur Roux Musée du Textile et de la Mode Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 22 50 museetextile@choletagglomeration.fr

L’événement Visite Mix’Ages Cholet a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de tourisme du Choletais