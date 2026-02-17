Visite Mix’Ages Rue du Docteur Roux Cholet
Visite Mix’Ages Rue du Docteur Roux Cholet jeudi 16 avril 2026.
Visite Mix’Ages
Rue du Docteur Roux Musée du Textile et de la Mode Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:30:00
fin : 2026-07-07 16:00:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-07-07
Lors de cette animation, les familles découvrent l’exposition Couleurs d’enfance 2 en participant à une courte visite guidée suivie d’un atelier. .
Rue du Docteur Roux Musée du Textile et de la Mode Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 22 50 museetextile@choletagglomeration.fr
