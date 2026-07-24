Denali Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines
jeudi 4 mars 2027 · Place des Droits de l'Homme · Montceau-les-Mines
Informations pratiques
Montceau-les-Mines
Denali
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-04 20:30:00
fin : 2027-03-04
Date(s) :
2027-03-04
Le mardi 4 juin 2019, Cynthia Hoffman, 19 ans, est retrouvée morte, ligotée et bâillonnée dans la rivière Eklutna en Alaska. Elle a été abattue d’une balle dans la nuque. Les derniers à l’avoir vue sont Denali Brehmer, 18 ans, et Kayden McIntosh, 16 ans. En les interrogeant, les détectives Jessica Hais et Lenny Torres vont mettre à jour une sordide histoire dont les adolescents sont autant victimes que coupables. Tiré de faits réels, Denali est un thriller policier haletant, une enquête sombre à l’issue de laquelle il est difficile de prendre parti, servie par une mise en scène moderne qui transcrit sur les planches les codes des séries policières. .
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lembarcadere@montceaulesmines.fr
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English : Denali
L’événement Denali Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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