Denali Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Montceau-les-Mines

Denali

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-04 20:30:00

fin : 2027-03-04

Date(s) :

2027-03-04

Le mardi 4 juin 2019, Cynthia Hoffman, 19 ans, est retrouvée morte, ligotée et bâillonnée dans la rivière Eklutna en Alaska. Elle a été abattue d’une balle dans la nuque. Les derniers à l’avoir vue sont Denali Brehmer, 18 ans, et Kayden McIntosh, 16 ans. En les interrogeant, les détectives Jessica Hais et Lenny Torres vont mettre à jour une sordide histoire dont les adolescents sont autant victimes que coupables. Tiré de faits réels, Denali est un thriller policier haletant, une enquête sombre à l’issue de laquelle il est difficile de prendre parti, servie par une mise en scène moderne qui transcrit sur les planches les codes des séries policières. .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lembarcadere@montceaulesmines.fr

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English : Denali

L’événement Denali Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)