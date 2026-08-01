Fête foraine de Montceau Place André Malraux Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Montceau-les-Mines

Fête foraine de Montceau

Place André Malraux Parc des expositions Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-08-29

Grande fête foraine de Montceau-les-Mines, la plus grande de la région.

Manèges familiaux, enfantins et à sensations seront présents.

Présence de Pascal, le grand frère, samedi 29 août.

Tarifs réduit les 1er et 2 septembre.

Feux d’artifice le 6 septembre vers 22h30. .

Place André Malraux Parc des expositions Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 33 67 03 foiresetmarches@montceaulesmines.fr

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English :

L’événement Fête foraine de Montceau Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-13 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II