Fête foraine de Montceau Place André Malraux Montceau-les-Mines
samedi 29 août 2026 · Place André Malraux · Montceau-les-Mines
Informations pratiques
Montceau-les-Mines
Fête foraine de Montceau
Place André Malraux Parc des expositions Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-08-29
Grande fête foraine de Montceau-les-Mines, la plus grande de la région.
Manèges familiaux, enfantins et à sensations seront présents.
Présence de Pascal, le grand frère, samedi 29 août.
Tarifs réduit les 1er et 2 septembre.
Feux d’artifice le 6 septembre vers 22h30. .
Place André Malraux Parc des expositions Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 33 67 03 foiresetmarches@montceaulesmines.fr
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L’événement Fête foraine de Montceau Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-13 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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