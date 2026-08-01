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AGENDA · Montceau-les-Mines

Fête foraine de Montceau Place André Malraux Montceau-les-Mines

samedi 29 août 2026 · Place André Malraux · Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Lieu
Place André Malraux
Adresse
Parc des expositions
Ville
71300 Montceau-les-Mines
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Montceau-les-Mines

Fête foraine de Montceau

Place André Malraux Parc des expositions Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-08-29

Grande fête foraine de Montceau-les-Mines, la plus grande de la région.
Manèges familiaux, enfantins et à sensations seront présents.
Présence de Pascal, le grand frère, samedi 29 août.
Tarifs réduit les 1er et 2 septembre.
Feux d’artifice le 6 septembre vers 22h30.   .

Place André Malraux Parc des expositions Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 33 67 03  foiresetmarches@montceaulesmines.fr

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English :

L’événement Fête foraine de Montceau Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-13 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II

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