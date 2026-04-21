Denis Uhalde Quartet ‘AURORE’ / Album Release Party JASS CLUB PARIS Paris
Denis Uhalde Quartet ‘AURORE’ / Album Release Party JASS CLUB PARIS Paris vendredi 5 juin 2026.
Le quartet développe une musique ancrée dans le jazz, nourrie de différentes influences. Les mélodies guident l’écoute, soutenues par une écriture harmonique précise et un jeu collectif attentif. La circulation entre les musiciens se fait simplement, laissant place à l’improvisation et à des formes ouvertes.
Le parcours de Denis Uhalde, entre musique à l’image et projets personnels, se retrouve dans cette écriture qui évoque des paysages et des situations sans les figer.
Ce que ça donne ? Un jazz qui prend son temps, mélodique et puissant.
Denis Uhalde / piano
Léo Jeannet / trompette, bugle
Hugo Rivière / contrebasse
Quentin Rondreux / batterie
Denis Uhalde s’entoure aujourd’hui d’une nouvelle génération de musiciens et proposent ensemble un répertoire de compositions originales !
Le jeudi 04 juin 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T00:30:00+02:00
fin : 2026-06-05T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T21:30:00+02:00_2026-06-04T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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