Denis Uhalde Quartet ‘AURORE’ / Album Release Party JASS CLUB PARIS Paris

Le quartet développe une musique ancrée dans le jazz, nourrie de différentes influences. Les mélodies guident l’écoute, soutenues par une écriture harmonique précise et un jeu collectif attentif. La circulation entre les musiciens se fait simplement, laissant place à l’improvisation et à des formes ouvertes.

Le parcours de Denis Uhalde, entre musique à l’image et projets personnels, se retrouve dans cette écriture qui évoque des paysages et des situations sans les figer.

Ce que ça donne ? Un jazz qui prend son temps, mélodique et puissant.

Denis Uhalde / piano

Léo Jeannet / trompette, bugle

Hugo Rivière / contrebasse

Quentin Rondreux / batterie

Denis Uhalde s’entoure aujourd’hui d’une nouvelle génération de musiciens et proposent ensemble un répertoire de compositions originales !

Le jeudi 04 juin 2026

de 21h30 à 22h30

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T00:30:00+02:00

fin : 2026-06-05T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T21:30:00+02:00_2026-06-04T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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