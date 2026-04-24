Dénominateur commun – Brésil : Quand l’image redessine la réalité, Bibliothèque Mériadeck,, Bordeaux

Dénominateur commun – Brésil : Quand l’image redessine la réalité Vendredi 22 mai, 19h00 Bibliothèque Mériadeck, Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T19:00:00+02:00 – 2026-05-22T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T19:00:00+02:00 – 2026-05-22T21:00:00+02:00

Par : In Medias Res

Proposé par la Fondation Jean-Jaurès et réalisé par l’association In Medias Res, le documentaire “Dénominateur commun” propose une immersion au cœur du Brésil contemporain, dans une société en pleine mutation, où l’image – amplifiée par la révolution numérique et l’omniprésence des réseaux sociaux – redéfinit notre rapport à la réalité. Entre exposition de soi, brouillage des hiérarchies et recomposition de l’ordre social, le documentaire interroge un phénomène inédit : la carnavalisation de la société brésilienne. Comment l’image façonne-t-elle nos identités, nos croyances et même notre vie politique ? À l’issue de la projection, débat en présence des réalisateurs Denis Alcaniz et Louise Pinto Coelho Farge, ainsi que d’Anderson Pinho, narrateur du documentaire et expert pour la Fondation Jean-Jaurès. La discussion sera animée par Maya Laurens, chargée de projet à la Fondation.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Bibliothèque Mériadeck, 85 cours du Maréchal juin Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Projection débat du documentaire “Dénominateur commun” au cœur du Brésil contemporain, en présence des réalisateurs Denis Alcaniz et Louise Pinto Coelho Farge, ainsi que d’Anderson Pinho. SACL Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes

Libre de droits