Dentelles nomades Vascœuil
Dentelles nomades Vascœuil samedi 6 juin 2026.
Dentelles nomades
8 Rue Jules Michelet Vascœuil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-28 17:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Fils et napperons tissés s’installent dans un écrin de verdure par Caroline Mc Avoy et Françoise de Vito, tisseuses de liens et de rêves.
Du mercredi au dimanche de 14h30 à 17h30 .
8 Rue Jules Michelet Vascœuil 27910 Eure Normandie +33 2 35 23 62 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dentelles nomades
L’événement Dentelles nomades Vascœuil a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Lyons Andelle