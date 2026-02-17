Dentelles nomades Vascœuil

Dentelles nomades

8 Rue Jules Michelet Vascœuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-28 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Fils et napperons tissés s’installent dans un écrin de verdure par Caroline Mc Avoy et Françoise de Vito, tisseuses de liens et de rêves.

Du mercredi au dimanche de 14h30 à 17h30 .

8 Rue Jules Michelet Vascœuil 27910 Eure Normandie +33 2 35 23 62 35

