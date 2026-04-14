Visite libre des installations « dentelles nomades », Château de Vascoeuil – Maison Michelet, Vascœuil

Visite libre des installations « dentelles nomades » 6 et 7 juin Château de Vascoeuil – Maison Michelet Eure

13,5€ adultes, 9€ (demandeurs d’emploi, étudiants et <16 ans). Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00 Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 - 2026-06-07T17:30:00+02:00

06 et 7 juin 2026 TISSEUSES DE LIENS « Dentelles nomades »

Installations dans les jardins du Château

Caroline Mc Avoy – Françoise De Vito

Dans leur atelier de Plourac’h situé en centre Bretagne, elles recyclent les vieux napperons sortis des armoires et des commodes, chinés dans les brocantes ou encore dénichés dans des greniers.

Elles composent avec ces vieilles dentelles en lin ou en coton des structures qui réhabilitent les nappes et napperons en leur offrant une seconde vie.

Elles confectionnent de magnifiques œuvres aériennes et oniriques.

Leurs installations sont toujours poétiques, emplies de légèreté et conçues de pleins et de vides, avec des jeux de lumières et d’ombres, plongeant le public dans un univers hors de toute temporalité

Liées entre elles par des structures en métal ou par des fibres en verre, ces dentelles prennent le plus souvent la forme de grandes toiles d’araignées, mais peuvent aussi représenter d’autres motifs, comme des gouttes d’eau ou encore des voiles sur des coques des bateaux.

Les Dentelles nomades, Les Tissages créatifs, Les Broderies liturgiques, Les Rencontres chorégraphiques, De fil en fils, etc., sont autant d’oeuvres qui nous invitent à la contemplation, à la rêverie et même à la méditation.

Château de Vascoeuil – Maison Michelet 8 Rue Michelet, 27910 Vascœuil, France Vascœuil 27910 Eure Normandie 0235236235 http://www.chateauvascoeuil.com

06 et 7 juin 2026 TISSEUSES DE LIENS « Dentelles nomades »

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