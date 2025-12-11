Départ du Père Noël, descente aux torches des enfants, show des moniteurs ESF et feu d’artifice Les Allues
Départ du Père Noël, descente aux torches des enfants, show des moniteurs ESF et feu d’artifice Les Allues vendredi 25 décembre 2026.
Les Allues
Départ du Père Noël, descente aux torches des enfants, show des moniteurs ESF et feu d’artifice
Chaudanne et Mottaret Les Allues Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-25 17:30:00
fin : 2026-12-25
Date(s) :
2026-12-25
Les moniteurs de l’ESF Méribel vous invitent à assister au départ du Père Noël à la Chaudanne.
Une descente aux torches des enfants ainsi qu’un magnifique show de nos moniteurs sont au programme sur les deux sites.
Boissons chaudes offertes !
.
Chaudanne et Mottaret Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 31 contact@esf-meribel.com
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English : Departure of Santa Claus, ESF children & instructors torchlight descent and fireworks
The ESF Méribel instructors invite you to watch Santa’s departure from La Chaudanne.
A torchlight descent for children and a magnificent ski instructors show are organized on the two main snow fronts.
We prepare hot drinks for you!
L’événement Départ du Père Noël, descente aux torches des enfants, show des moniteurs ESF et feu d’artifice Les Allues a été mis à jour le 2025-12-11 par Méribel Tourisme
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