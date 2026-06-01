Richelieu

DépART en Gare de Richelieu Billet pour un voyage pARTiculier

Avenue de la Gare Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-17

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-06-17 2026-08-07 2026-09-12 2026-09-20

L’ancienne gare de Richelieu accueille une nouvelle édition de l’exposition Départ en gare billet pour un voyage particulier , proposée par la Communauté de communes Touraine Val de Vienne.

Deux artistes exposeront leurs œuvres cet été.

L’ancienne gare de Richelieu accueille une nouvelle édition de l’exposition Départ en gare billet pour un voyage particulier , proposée par la Communauté de communes Touraine Val de Vienne.

Deux artistes exposeront leurs œuvres cet été

– Du 17 juin au 2 août Temps d’arrêt , par François CHRISTOPHE, auteur-photographe, qui propose une lecture sensible du territoire, en résonance avec l’histoire et l’identité de la gare de Richelieu.

– Du 7 août au 6 septembre Récit pictural d’un voyage artistique , par Frédéric MERCIER, artiste plasticien, qui propose une immersion visuelle en résonance avec la gare de Richelieu, son paysage et la mémoire du lieu.

Des animations gratuites sur réservation seront également proposées. .

Avenue de la Gare Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 25 11 66 secretariat-culture@cc-tvv.fr

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English :

The former Richelieu train station is hosting a new edition of the exhibition “Departure at the Station: A Ticket for a Special Journey,” presented by the Touraine Val de Vienne Community of Municipalities.

Two artists will be exhibiting their works this summer.

L’événement DépART en Gare de Richelieu Billet pour un voyage pARTiculier Richelieu a été mis à jour le 2026-06-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme