Dépistage du cancer du col de l’utérus service des consultaions externes Bourganeuf
Dépistage du cancer du col de l’utérus service des consultaions externes Bourganeuf vendredi 12 juin 2026.
Bourganeuf
Dépistage du cancer du col de l’utérus
service des consultaions externes Centre hospitalier de Bernard Desplas Bourganeuf Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 13:30:00
fin : 2026-06-12 16:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Dans le cadre de Juin Vert, le Centre Hospitalier de Bernard Desplas organise un après-midi de sensibilisation au dépistage du cancer du col de l’utérus.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de l’Animatrice en Santé Publique.
Accès libre et gratuit pour toutes les femmes de 25 à 65 ans. .
service des consultaions externes Centre hospitalier de Bernard Desplas Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 65 90 01
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English : Dépistage du cancer du col de l’utérus
L’événement Dépistage du cancer du col de l’utérus Bourganeuf a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Creuse Sud Ouest
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