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Fête du tennis Terrains de tennis Bourganeuf

Fête du tennis Terrains de tennis Bourganeuf

Fête du tennis Terrains de tennis Bourganeuf dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Terrains de tennis

Adresse : Tennis Club de Bourganeuf

Ville : 23400 Bourganeuf

Département : Creuse

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bourganeuf

Fête du tennis

Terrains de tennis Tennis Club de Bourganeuf Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Ouvert à tous, licenciés comme non licenciés.
A partir de 10h00
Amenez une entrée ou un dessert, le club s’occupe du barbecue.
Inscription jusqu’à 11h30
La journée sera aussi dédiée aux pré-inscriptions pour l’école de tennis.   .

Terrains de tennis Tennis Club de Bourganeuf Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 56 99 73  fabrice.mecheta@sfr.fr

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English : Fête du tennis

L’événement Fête du tennis Bourganeuf a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Creuse Sud Ouest

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