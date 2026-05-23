Fête du tennis Terrains de tennis Bourganeuf
Fête du tennis Terrains de tennis Bourganeuf dimanche 28 juin 2026.
Bourganeuf
Fête du tennis
Terrains de tennis Tennis Club de Bourganeuf Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Ouvert à tous, licenciés comme non licenciés.
A partir de 10h00
Amenez une entrée ou un dessert, le club s’occupe du barbecue.
Inscription jusqu’à 11h30
La journée sera aussi dédiée aux pré-inscriptions pour l’école de tennis. .
Terrains de tennis Tennis Club de Bourganeuf Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 56 99 73 fabrice.mecheta@sfr.fr
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English : Fête du tennis
L’événement Fête du tennis Bourganeuf a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Creuse Sud Ouest
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