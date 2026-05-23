Fête du tennis Terrains de tennis Bourganeuf

Bourganeuf

Fête du tennis

Terrains de tennis Tennis Club de Bourganeuf Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Ouvert à tous, licenciés comme non licenciés.

A partir de 10h00

Amenez une entrée ou un dessert, le club s’occupe du barbecue.

Inscription jusqu’à 11h30

La journée sera aussi dédiée aux pré-inscriptions pour l’école de tennis. .

Terrains de tennis Tennis Club de Bourganeuf Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 56 99 73 fabrice.mecheta@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du tennis

L’événement Fête du tennis Bourganeuf a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Creuse Sud Ouest