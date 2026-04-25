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Der 20. Juli (Le 20 juillet) Maison Heinrich Heine Paris

Der 20. Juli (Le 20 juillet) Maison Heinrich Heine Paris

Der 20. Juli (Le 20 juillet) Maison Heinrich Heine Paris lundi 29 juin 2026.

Lieu : Maison Heinrich Heine

Adresse : 27C boulevard Jourdan

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Tarif : <p>Entrée gratuite | Inscription conseillée</p>

Drame historique, Allemagne, 1955, 97 min, vostfr
réalisé par Falk Harnack
avec Wolfgang Preiss, Annemarie Düringer et Robert Freitag

Le film retrace les préparatifs de l’attentat contre Hitler organisé
par la résistance militaire allemande, ainsi que les événements
du 20 juillet 1944, qui se soldèrent par l’exécution du colonel comte
Claus von Stauffenberg et des autres conjurés. Dans les années 1950,
loin d’être unanimement reconnus comme des héros, les participants au
complot étaient encore perçus par une grande partie de l’opinion
publique allemande comme des traîtres. Le producteur Artur Brauner
veilla donc à ce que le scénario adopte une ligne politique claire « en
faveur des hommes du 20 juillet ». On remarquera notamment la présence
d’un personnage destiné à favoriser l’identification du public : le
capitaine Lindner, qui passe progressivement du rôle de fidèle serviteur
du régime à celui de résistant actif.

Ciné-club : Le film retrace les préparatifs de l’attentat contre Hitler organisé par la résistance militaire allemande, ainsi que les événements
du 20 juillet 1944, qui se soldèrent par l’exécution du colonel comte Claus von Stauffenberg et des autres conjurés.
Le lundi 29 juin 2026
de 20h00 à 20h00
gratuit

Entrée gratuite | Inscription conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-29T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-29T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-29T20:00:00+02:00_2026-06-29T20:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan  75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/der-20-juli-le-20-juillet/ https://fb.me/e/4nrE7IPQ2 https://fb.me/e/4nrE7IPQ2


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