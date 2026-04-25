Der 20. Juli (Le 20 juillet) Maison Heinrich Heine Paris
Der 20. Juli (Le 20 juillet) Maison Heinrich Heine Paris lundi 29 juin 2026.
Drame historique, Allemagne, 1955, 97 min, vostfr
réalisé par Falk Harnack
avec Wolfgang Preiss, Annemarie Düringer et Robert Freitag
Le film retrace les préparatifs de l’attentat contre Hitler organisé
par la résistance militaire allemande, ainsi que les événements
du 20 juillet 1944, qui se soldèrent par l’exécution du colonel comte
Claus von Stauffenberg et des autres conjurés. Dans les années 1950,
loin d’être unanimement reconnus comme des héros, les participants au
complot étaient encore perçus par une grande partie de l’opinion
publique allemande comme des traîtres. Le producteur Artur Brauner
veilla donc à ce que le scénario adopte une ligne politique claire « en
faveur des hommes du 20 juillet ». On remarquera notamment la présence
d’un personnage destiné à favoriser l’identification du public : le
capitaine Lindner, qui passe progressivement du rôle de fidèle serviteur
du régime à celui de résistant actif.
Ciné-club : Le film retrace les préparatifs de l’attentat contre Hitler organisé par la résistance militaire allemande, ainsi que les événements
du 20 juillet 1944, qui se soldèrent par l’exécution du colonel comte Claus von Stauffenberg et des autres conjurés.
Le lundi 29 juin 2026
de 20h00 à 20h00
gratuit
Entrée gratuite | Inscription conseillée
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-29T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-29T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-29T20:00:00+02:00_2026-06-29T20:00:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
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