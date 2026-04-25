Der 20. Juli (Le 20 juillet) Maison Heinrich Heine Paris

Drame historique, Allemagne, 1955, 97 min, vostfr

réalisé par Falk Harnack

avec Wolfgang Preiss, Annemarie Düringer et Robert Freitag

Le film retrace les préparatifs de l’attentat contre Hitler organisé

par la résistance militaire allemande, ainsi que les événements

du 20 juillet 1944, qui se soldèrent par l’exécution du colonel comte

Claus von Stauffenberg et des autres conjurés. Dans les années 1950,

loin d’être unanimement reconnus comme des héros, les participants au

complot étaient encore perçus par une grande partie de l’opinion

publique allemande comme des traîtres. Le producteur Artur Brauner

veilla donc à ce que le scénario adopte une ligne politique claire « en

faveur des hommes du 20 juillet ». On remarquera notamment la présence

d’un personnage destiné à favoriser l’identification du public : le

capitaine Lindner, qui passe progressivement du rôle de fidèle serviteur

du régime à celui de résistant actif.

Ciné-club : Le film retrace les préparatifs de l’attentat contre Hitler organisé par la résistance militaire allemande, ainsi que les événements

du 20 juillet 1944, qui se soldèrent par l’exécution du colonel comte Claus von Stauffenberg et des autres conjurés.

Le lundi 29 juin 2026

de 20h00 à 20h00

gratuit

Entrée gratuite | Inscription conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-29T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-29T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-29T20:00:00+02:00_2026-06-29T20:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/der-20-juli-le-20-juillet/ https://fb.me/e/4nrE7IPQ2 https://fb.me/e/4nrE7IPQ2



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