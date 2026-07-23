Informations pratiques

Une comédie policière interactive !

Un meurtre est commis chaque soir et c’est au public de résoudre l’enquête. Trente ans de succès et des records de longévité aux Etats-Unis !

Depuis douze ans au Théâtre des Mathurins avec plus de trois mille représentations et plus d’un million de spectateurs dans le monde !

« Derniers coups de ciseaux » a été élu Molière de la Meilleure Comédie en 2014

Un salon de coiffure, un meurtre, un flic, des suspects, à vous de jouer ! La première pièce dont le public est le héros.

Du samedi 01 août 2026 au mercredi 30 juin 2027 :

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-01T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre des Mathurins 36 rue des Mathurins 75008 Paris



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