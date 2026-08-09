Dernière séance au Musée Joseph Denais à Beaufort-en-Vallée Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Beaufort-en-Anjou

Dernière séance au Musée Joseph Denais à Beaufort-en-Vallée

Beaufort en Vallée 5 Place Notre Dame Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 16:30:00

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-11-01

Dernière séance au Musée Joseph Denais à Beaufort-en-Vallée

Parcourez les salles du musée guidés par l’artiste Elisa Fache à la rencontre de ses œuvres et des collections archéologiques du musée Joseph-Denais. Sur réservation .

Beaufort en Vallée 5 Place Notre Dame Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 26 87 info@3museesinsolitesenanjou.com

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English :

Last session at the Joseph Denais Museum in Beaufort-en-Vallée

L’événement Dernière séance au Musée Joseph Denais à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert