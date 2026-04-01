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AGENDA · Charny Orée de Puisaye

Des abeilles et vous La Ruche Gourmande Charny Orée de Puisaye

jeudi 19 novembre 2026 · La Ruche Gourmande · Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
La Ruche Gourmande
Adresse
6 Les Delomas
Ville
89120 Charny Orée de Puisaye
Département
Yonne
Tarif
49 49 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Charny Orée de Puisaye

Des abeilles et vous

La Ruche Gourmande 6 Les Delomas Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : 49 – 49 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 12:00:00
fin : 2026-11-19

Date(s) :
2026-11-19

Des Abeilles & Vous , La Ruche fait son music hall, Notre nouveau spectacle vous invite à un tourbillon de chansons, de rires et d’émotions, entièrement chanté en live. Laissez-vous emporter par une ruche en pleine effervescence, où l’amour, l’humour et l’extravagance sont les reines de la fête ! Depuis plus de 30 ans, vous êtes de plus en plus nombreux à venir butiner nos spectacles.   .

La Ruche Gourmande 6 Les Delomas Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 91 63 41  cabaret@laruchegourmande.fr

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English : Des abeilles et vous

L’événement Des abeilles et vous Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-04-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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