Des abeilles et vous La Ruche Gourmande Charny Orée de Puisaye
jeudi 19 novembre 2026 · La Ruche Gourmande · Charny Orée de Puisaye
Informations pratiques
Charny Orée de Puisaye
Des abeilles et vous
La Ruche Gourmande 6 Les Delomas Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : 49 – 49 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 12:00:00
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
Des Abeilles & Vous , La Ruche fait son music hall, Notre nouveau spectacle vous invite à un tourbillon de chansons, de rires et d’émotions, entièrement chanté en live. Laissez-vous emporter par une ruche en pleine effervescence, où l’amour, l’humour et l’extravagance sont les reines de la fête ! Depuis plus de 30 ans, vous êtes de plus en plus nombreux à venir butiner nos spectacles. .
La Ruche Gourmande 6 Les Delomas Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 91 63 41 cabaret@laruchegourmande.fr
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English : Des abeilles et vous
L’événement Des abeilles et vous Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-04-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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