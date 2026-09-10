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AGENDA · Sèvremoine

Des abeilles sur Sèvremoine, Sevremiel, Sèvremoine

samedi 19 septembre 2026 · Sevremiel · Sèvremoine

Des abeilles sur Sèvremoine, Sevremiel, Sèvremoine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Sevremiel
Adresse
49450 st macaire en mauges
Ville
49450 Sèvremoine
Département
Maine-et-Loire

Des abeilles sur Sèvremoine Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Sevremiel Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Accompagnés d’un apiculteur, partez pendant 2h à la découverte d’une exploitation apicole au cœur des Mauges. Apprenez toutes les techniques et le savoir-faire de la fabrication du miel, de l’abeille au pot !
Départs à 14h et 16h
Réservation obligatoire

Sevremiel 49450 st macaire en mauges Sèvremoine 49450 Saint-Macaire-en-Mauges Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 82 38 26 78 »}]
Accompagnés d’un apiculteur, partez pendant 2h à la découverte d’une exploitation apicole au cœur des Mauges. Apprenez toutes les techniques et le savoir-faire de la fabrication du miel, de l’abeille…

© Olivier Henry – Sevremiel

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