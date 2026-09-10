Des abeilles sur Sèvremoine, Sevremiel, Sèvremoine
samedi 19 septembre 2026 · Sevremiel · Sèvremoine
Informations pratiques
Des abeilles sur Sèvremoine Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Sevremiel Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Accompagnés d’un apiculteur, partez pendant 2h à la découverte d’une exploitation apicole au cœur des Mauges. Apprenez toutes les techniques et le savoir-faire de la fabrication du miel, de l’abeille au pot !
Départs à 14h et 16h
Réservation obligatoire
Sevremiel 49450 st macaire en mauges Sèvremoine 49450 Saint-Macaire-en-Mauges Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 82 38 26 78 »}]
Accompagnés d’un apiculteur, partez pendant 2h à la découverte d’une exploitation apicole au cœur des Mauges. Apprenez toutes les techniques et le savoir-faire de la fabrication du miel, de l’abeille…
© Olivier Henry – Sevremiel
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