Des abeilles sur Sèvremoine, Sevremiel, Sèvremoine

Informations pratiques

Des abeilles sur Sèvremoine Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Sevremiel Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Accompagnés d’un apiculteur, partez pendant 2h à la découverte d’une exploitation apicole au cœur des Mauges. Apprenez toutes les techniques et le savoir-faire de la fabrication du miel, de l’abeille au pot !

Départs à 14h et 16h

Réservation obligatoire

Sevremiel 49450 st macaire en mauges Sèvremoine 49450 Saint-Macaire-en-Mauges Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 82 38 26 78 »}]

Accompagnés d’un apiculteur, partez pendant 2h à la découverte d’une exploitation apicole au cœur des Mauges. Apprenez toutes les techniques et le savoir-faire de la fabrication du miel, de l’abeille…

© Olivier Henry – Sevremiel