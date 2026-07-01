Des archives de la SNCF à la table de jeu : mélangez, distribuez … et découvrez des visages d’antan, Centre national des archives du personnel de la SNCF, Béziers

Informations pratiques

Des archives de la SNCF à la table de jeu : mélangez, distribuez … et découvrez des visages d’antan 19 et 20 septembre Centre national des archives du personnel de la SNCF Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En plus de vingt ans d’existence, le centre d’archives de Béziers a collecté près de 3,5 millions de dossiers individuels du personnel des compagnies de chemin de fer et de la SNCF. Depuis ses débuts, il met ces dossiers à la disposition de tous : chercheurs, généalogistes ou simples curieux. Implanté au cœur du Biterrois, mais doté de missions nationales de collecte, de communication et de valorisation, le centre national des archives du personnel SNCF conserve la mémoire des cheminots.

Cette année encore, il participe aux Journées européennes du patrimoine et propose un jeu de cartes à partir de portraits issus des dossiers de personnel conservés à Béziers. Autrefois utilisés dans un cadre administratif pour suivre les carrières des agents, ces documents témoignent aujourd’hui des parcours individuels et des visages de celles et ceux qui ont fait vivre le chemin de fer.

Sortis de leur contexte d’origine, ils deviennent ici support de jeu et de découverte. Le temps d’une partie de bataille, laissez-vous surprendre par une autre manière d’explorer les archives : plus ludique, mais toujours ancrée dans la mémoire.

À l’issue de l’atelier, une visite des locaux, habituellement fermés au public, sera proposée. Vous serez sans doute surpris par la quantité de documents conservés, ainsi que par la diversité des supports.

Pour finir, l’équipe vous expliquera comment rechercher un ancêtre cheminot dans les fonds de Béziers et restera à votre disposition pour vous aider dans vos recherches.

Centre national des archives du personnel de la SNCF Rue du lieutenant Pasquet, 34500 Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie 04 67 49 61 38 Le Centre national des archives du personnel de Béziers est spécialisé dans la collecte, la conservation et la communication des dossiers des employés des chemins de fer.

En plus de vingt ans d’existence, le centre d’archives de Béziers, a collecté près de 3,5 millions de dossiers individuels du personnel des compagnies de chemin de fer et de la SNCF. Depuis ses débuts, le centre met ces dossiers à la disposition de tous, chercheurs, généalogistes… Le Centre National des Archives du Personnel de Béziers se situe derrière la Gare SNCF. Par le rond-point Paul Émile Victor, pont noir.

En plus de vingt ans d’existence, le centre d’archives de Béziers a collecté près de 3,5 millions de dossiers individuels du personnel des compagnies de chemin de fer et de la SNCF. Depuis ses le met…

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