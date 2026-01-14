Des bébés et des livres (assistantes maternelles) Bibliothèque de Ménilles Ménilles
Des bébés et des livres (assistantes maternelles) Bibliothèque de Ménilles Ménilles mardi 28 avril 2026.
Des bébés et des livres (assistantes maternelles)
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 09:30:00
fin : 2026-04-28 10:15:00
Date(s) :
2026-04-28
Temps de lecture pour les tout-petits avec les assistantes maternelles
Des bébés et des livres Un moment de lecture pour les tout-petits
Un rendez-vous tout en douceur, sans pression, où chaque enfant avance à son rythme, porté par la voix familière d’un proche et l’ambiance bienveillante de la bibliothèque. .
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr
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English : Des bébés et des livres (assistantes maternelles)
L’événement Des bébés et des livres (assistantes maternelles) Ménilles a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération