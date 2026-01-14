Des bébés et des livres (assistantes maternelles) Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Des bébés et des livres (assistantes maternelles)

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 09:30:00

fin : 2026-04-28 10:15:00

Date(s) :

2026-04-28

Temps de lecture pour les tout-petits avec les assistantes maternelles

Des bébés et des livres Un moment de lecture pour les tout-petits

Un rendez-vous tout en douceur, sans pression, où chaque enfant avance à son rythme, porté par la voix familière d’un proche et l’ambiance bienveillante de la bibliothèque. .

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

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English : Des bébés et des livres (assistantes maternelles)

L’événement Des bébés et des livres (assistantes maternelles) Ménilles a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération