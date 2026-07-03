Des chansons plein la tête Théâtre de Cognac Cognac
samedi 5 décembre 2026 · Théâtre de Cognac · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Des chansons plein la tête
Théâtre de Cognac 1 place Maurice Schuman Cognac Charente
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
hors frais de réservation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:00:00
fin : 2026-12-05 23:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Concert caritatif, au profit d’enfants défavorisés du Vietnam, de gagnants (connus) d’émissions de chanson à la télévision.
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Théâtre de Cognac 1 place Maurice Schuman Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 41 86 alainelisa@orange.fr
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English :
A charity concert to benefit underprivileged children in Vietnam, featuring (well-known) winners of television singing shows.
L’événement Des chansons plein la tête Cognac a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Cognac
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