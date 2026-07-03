Des chansons plein la tête Théâtre de Cognac Cognac

Informations pratiques

Cognac

Des chansons plein la tête

Théâtre de Cognac 1 place Maurice Schuman Cognac Charente

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

hors frais de réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:00:00

fin : 2026-12-05 23:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Concert caritatif, au profit d’enfants défavorisés du Vietnam, de gagnants (connus) d’émissions de chanson à la télévision.

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Théâtre de Cognac 1 place Maurice Schuman Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 41 86 alainelisa@orange.fr

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English :

A charity concert to benefit underprivileged children in Vietnam, featuring (well-known) winners of television singing shows.

L’événement Des chansons plein la tête Cognac a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Cognac