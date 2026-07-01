Des Corps célestes, Chapelle Notre dame de L’île Barbe Lyon 69009, Lyon

Informations pratiques

Des Corps célestes 18 – 20 septembre Chapelle Notre dame de L’île Barbe Lyon 69009 Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette exposition de huit artistes contemporain(e)s, vivant(e)s, s’inscrit dans l’action pérenne et constante d’une structure associative, Souchaud Art Project, dont l’un des buts est de participer activement à « l’économie poétique » du territoire rhonalpin en mettant en relation artistes et public autour de projets artistiques sensibles connectés à des lieux patrimoniaux, ancrés dans l’histoire et le développement des territoires.

Direction artistique : Françoise Souchaud

Commissariat d’exposition : Jean-Marc Paubel

Chapelle Notre dame de L’île Barbe Lyon 69009 Chemin du Bas du Port île Barbe Lyon 69009 Saint-Rambert Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 06 87 95 17 98 https://www.souchaudartprojectlyon.fr/des-corps-c%C3%A9lestes https://www.facebook.com/jeanmarc.paubel https://www.souchaudartprojectlyon.fr/ La chapelle Notre-Dame de l’île Barbe a été fondée au XIe ou XIIe siècle par l’abbaye bénédictine située sur l’île, l’une des plus anciennes de France, antérieure au Ve siècle, afin d’accueillir les très nombreux pèlerins. Aujourd’hui elle accueille deux fois par an des expositions d’art contemporain. Bus 31 et 43

Velo’v 9008 – Pont de l’Île Barbe

Accès PMR

Exposition de huit artistes contemporain(e)s

©Sabine Feliciano