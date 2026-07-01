Des Corps célestes, Chapelle Notre dame de L’île Barbe Lyon 69009, Lyon
vendredi 18 septembre 2026 · Chapelle Notre dame de L'île Barbe Lyon 69009 · Lyon
Informations pratiques
Des Corps célestes 18 – 20 septembre Chapelle Notre dame de L’île Barbe Lyon 69009 Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Cette exposition de huit artistes contemporain(e)s, vivant(e)s, s’inscrit dans l’action pérenne et constante d’une structure associative, Souchaud Art Project, dont l’un des buts est de participer activement à « l’économie poétique » du territoire rhonalpin en mettant en relation artistes et public autour de projets artistiques sensibles connectés à des lieux patrimoniaux, ancrés dans l’histoire et le développement des territoires.
Direction artistique : Françoise Souchaud
Commissariat d’exposition : Jean-Marc Paubel
Chapelle Notre dame de L’île Barbe Lyon 69009 Chemin du Bas du Port île Barbe Lyon 69009 Saint-Rambert Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 06 87 95 17 98 https://www.souchaudartprojectlyon.fr/des-corps-c%C3%A9lestes https://www.facebook.com/jeanmarc.paubel https://www.souchaudartprojectlyon.fr/ La chapelle Notre-Dame de l’île Barbe a été fondée au XIe ou XIIe siècle par l’abbaye bénédictine située sur l’île, l’une des plus anciennes de France, antérieure au Ve siècle, afin d’accueillir les très nombreux pèlerins. Aujourd’hui elle accueille deux fois par an des expositions d’art contemporain. Bus 31 et 43
Velo’v 9008 – Pont de l’Île Barbe
Accès PMR
Exposition de huit artistes contemporain(e)s
©Sabine Feliciano
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