Des Dragons dans les halls, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Des Dragons dans les halls Jeudi 3 décembre, 20h00 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-03T20:00:00+01:00 – 2026-12-03T21:50:00+01:00

Fin : 2026-12-03T20:00:00+01:00 – 2026-12-03T21:50:00+01:00

Achevant sa trilogie autour des Don Quichotte des temps modernes (Philippe K. ou la fille aux cheveux noirs, puis Rodez-Mexico), l’auteur, romancier, metteur en scène, comédien Julien Villa rameute son adolescence dans la destinée de rois losers magnifiques – David, Fafa et Julo – qui trouvent dans le rap des années 90 matière à se faire adouber par les gros bras d’une cité de Montpellier. Depuis le plateau frontal de l’émission de radio, ça rappe, ça délire, ça battle, ça dérape. La langue est nerveuse, le théâtre foisonnant et libre, des figures manga se font marionnettes et des boites de pizza deviennent décor. Entouré de deux jeunes comédien·nes, Anaïs Gournay et Amine Hamidou et de son acolyte, le musicien Tristan Ikor, Villa invente une poésie des halls d’immeubles sous influence de Dragon Ball Z, dans une nouvelle facette de ses obsessions mythologiques.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/des-dragons-dans-les-halls-03122026-1900 »}]

Depuis une émission de radio hip-hop, Julien Villa dégaine une épopée où caïds des cités et losers de la dalle y zonent dans des halls d’immeubles. D’où parfois surgissent quelques figures de mangas.