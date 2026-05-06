Des étoiles et des peuples | Nuit blanche 2026 Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris

Théâtre, confgérence.

La Fondation Maison des Sciences de l’Homme propose d’aller à la

rencontre des étoiles lors de la prochaine Nuit blanche 2026 grâce à un

dialogue entre sciences humaines, sciences sociales et astronomie. Les

savoirs de la philosophie, l’histoire des sciences et de l’astrophysique

couplés à la poésie mettront en lumière la place centrale qu’occupent

les étoiles dans la vie des peuples. Chercheuses, chercheurs et passeurs

d’histoire feront ainsi voyager le public, des représentations

culturelles au télescope Hubble en passant par les explorations des

navigateurs de l’époque moderne.

Novice ou savant des constellations, tout le monde pourra ressortir

de cette soirée avec une meilleure compréhension de ces objets

stellaires qui illuminent l’humanité depuis le début des temps.

Le programme

Soirée modérée par la scientifique et journaliste Dominique Leglu.

19h – « La marche à l’étoile », discussion avec projection d’extraits de la série documentaire

Munis d’un télescope et d’une caméra, Stephen Rater, astronome voyageur, et Boris Wilmart,

réalisateur, ont parcouru le monde à pied. Ensemble, ils vont à la

rencontre des populations locales pour échanger sur leur vision du

cosmos et partager des observations célestes, du Kirghizistan à

l’Amérique du Sud, des Monts d’Ardèche au Pic du midi de la France.

20h – À l’école du ciel : symboles et pouvoirs des étoiles chez les anciens

Victor Grysembergh, historien de la philosophie et

des sciences de l’antiquité (Mésopotamie, Grèce et Rome Antique), a

participé à la redécouverte de fragments du catalogue d’étoiles de

l’astronome Hipparque. Il interviendra sur les questionnements religieux

et philosophiques chez les Grecs et les Romains.

Sylvie Nony est chercheuse en histoire et

philosophie des sciences, notamment celles du Moyen-Âge arabe. À partir d’un

traité arabe de philosophie naturelle intitulé « Pourquoi les étoiles

sont visibles la nuit et invisibles le jour », cette intervention

explorera les théories de la diffusion de la lumière. Elle permettra

aussi de replacer ces savoirs dans l’histoire de leur circulation,

notamment à travers l’héritage d’Alhazen dans le monde latin.

21h – Spectacle « Imaginaires du ciel » – Première partie

Par Karine Mazel, conteuse, et Anaël Noury,

musicien. Cette première partie du spectacle sera centrée sur des

contes d’Afrique de l’ouest, de Corée, et des contes issus des peuples

premiers d’Amérique du Nord.

21h30-21h45 – Entracte

21h45 – Quand les astres outillent le monde

François Bellec, contre-amiral et ancien directeur

du musée de la Marine, historien de la mer, reviendra sur l’importance

de l’astronomie dans les innovations techniques, les avancées de la

navigation et les grandes découvertes.

Pauline Zarrouk, cosmologiste au CNRS, expliquera

pourquoi et comment cartographier les galaxies aujourd’hui et en quoi

les cartes du ciel sont à la fois une aventure scientifique et un enjeu

de connaissances.

22h30 – Spectacle « Imaginaires du ciel » – Seconde partie

À partir de cartes figurant les planètes et les astres, Karine Mazel improvise avec le public un conte qui relate l’origine d’une constellation imaginaire.

Les intervenant.e.s

Victor Gysembergh est directeur de recherches au CNRS,

spécialiste d’histoire des sciences et de la philosophie antiques. Ses

travaux portent notamment sur la transmission et l’interprétation des

savoirs astronomiques dans les sources antiques, incluant une édition

des fragments d’Eudoxe de Cnide dans la Collection des Universités de

France (Budé). Il est actuellement responsable du projet ERC PALAI,

consacré à l’étude des palimpsestes grecs et latins par imagerie

multispectrale, ouvrant de nouvelles fenêtres sur des textes

scientifiques longtemps inaccessibles.

François Bellec est contre-amiral, membre et ancien

président de l’Académie de marine, ancien directeur du Musée national de

la Marine. Historien des découvertes, des voyages scientifiques et de

l’art de naviguer, il a publié une trentaine d’ouvrages dont

une Histoire universelle de la navigation (Tome 1 Les découvreurs

d’étoiles; Tome 2 Des étoiles aux astres nouveaux.)

Sylvie Nony est professeure agrégée de Physique et a

réalisé une thèse sur les controverses concernant la physique du

mouvement, au Moyen-Âge. Editée sous le titre Les variations du mouvement, Abû al-Barakât, un physicien à Bagdad (Vie/XIIe siècle) (éds

IFAO, Le Caire, 2016) son travail explore les évolutions de la science

du mouvement dans le monde médiéval arabe et les diverses

interprétations de l’héritage de l’Antiquité grecque. L’histoire des

sciences, trop souvent centrée sur la recherche de continuité entre ces

deux périodes, a parfois négligé les inventions audacieuses sur ce sujet

et les sujets connexes que sont le temps, l’espace, le vide,

l’infini… Les sciences arabes n’ont pas seulement transmis l’héritage

grec mais elles ont profondément renouvelé ses approches dans de

nombreux domaines.

Karine Mazel est conteuse depuis 1995. Pour elle, raconter est une façon de donner en partage les grandes questions humaines.

Pauline Zarrouk, cosmologiste au CNRS, travaille au

Laboratoire de Physique Nucléaire et des Hautes Energies (LPNHE) de

Sorbonne Université. Elle coordonne le projet DESI, Dark Energy

Spectroscopic Instrument, pour le CNRS, qui vise à cartographier le ciel

en mesurant la position de plusieurs dizaines de millions de galaxies

pour mieux comprendre la composition et la dynamique de notre Univers,

et en particulier sa phase actuelle d’expansion accélérée. Pauline

Zarrouk est également très impliquée dans la diffusion scientifique et a

à cœur de partager notre histoire cosmique avec un public toujours plus

large et varié. Les travaux de Pauline Zarrouk viennent d’être

récompensés par la médaille de bronze du CNRS.

Dominique Leglu est présidente de l’association française pour l’avancement des sciences (AFAS), après avoir été directrice éditoriale du mensuel scientifique Sciences et Avenir et du trimestriel La Recherche et éditorialiste au magazine Challenges. Physicienne de formation, autrice de plusieurs livres dont « Supernova », consacré à la fameuse SN1987A, première explosion de supernova visible à l’œil nu au XXe siècle, elle a fait traduire de nombreux ouvrages chez Robert Laffont, dont ceux de Brian Greene (La magie du cosmos) ou Leonard Susskind (Trous noirs. La guerre des savants). Elle a été lauréate du prix Jean Perrin 1990 de la Société française de physique.

Boris Wilmart est auteur, réalisateur et monteur de documentaires. Ses films explorent les liens entre humains et nature, en cherchant à transmettre une profondeur visuelle et émotionnelle dans chacun d’eux. Depuis plusieurs années, il s’intéresse plus particulièrement à l’astronomie, en questionnant notre rapport au cosmos et la manière dont celui-ci influence nos vies et notre perception du monde. Il a notamment développé cette réflexion à travers plusieurs courts-métrages, puis plus récemment avec la série documentaire Marche à l’étoile (2021–2024), réalisée pour ARTE et Ushuaïa TV.

Comment les étoiles ont-elles participé à l’avancement de nos sociétés ? Repères pour les peuples et guides pour les explorateurs, les astres sont à l’origine de nombreux mythes fondateurs. Leur place centrale dans la vie des Hommes en fait des témoins silencieux de l’évolution de l’humanité.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 23h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T23:30:00+02:00

Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54 boulevard Raspail 75006 Le Comptoir – 1er étage de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH)Paris

https://www.fmsh.fr/agenda/des-etoiles-et-des-peuples communication@msh-paris.fr https://www.facebook.com/FondationMSH https://www.facebook.com/FondationMSH



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