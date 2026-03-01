Des étoiles plein les yeux ! Lille

Des étoiles plein les yeux !

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Début : 2026-03-18 14:30:00

fin : 2026-03-18 16:00:00

### Un Destination musée tournée vers le ciel

Les enfants portent attention aux illustrations des globes terrestres et célestes exposés. La tête dans les étoiles, en atelier, ils recréent les figures des constellations découvertes ou imaginées.

**Encre, papier coloré, fusain et crayons seront au rendez-vous.**

→ 14h30 pour les 6-8 ans

→ 16h15 pour les 9-12 ans

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

English :

### A skyward-looking Destination Museum

Children pay close attention to the illustrations on the terrestrial and celestial globes on display. With their heads in the stars, they work in workshops to recreate the figures of constellations they’ve discovered or imagined.

**Ink, colored paper, charcoal and pencils will be on hand

? 2.30pm for 6-8 year-olds

? 4.15pm for 9-12 year-olds

