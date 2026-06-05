Des exemples inspirants de développement durable – discussion Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

Régler le problème du changement climatique ? Devant l’immensité de la

tâche à accomplir, il semble impossible pour un citoyen ordinaire de faire

changer les choses ; faut-il pour autant baisser les bras?

Non!

Chaque être humain sur la planète fait partie de la solution. Heureusement,

il existe quelques habitudes très faciles à prendre dans notre vie quotidienne

et qui peuvent faire toute la différence si nous décidons tous de les adopter.

Dans sa conférence Michel Rogé, après avoir présenté l’historique du

développement durable, présente des initiatives simples et efficaces, à mettre

en place dès aujourd’hui. L’exemple du prix de l’écocitoyenneté pour la

jeunesse dans le 7ème arrondissement de Paris illustre la volonté d’une

collectivité à proposer à sa jeunesse des opportunités de développement

durable.

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

Ou comment m’impliquer dans la transition écologique en devenant écocitoyen ? Pour tous les âges !

Le mercredi 15 juillet 2026

de 17h30 à 18h30

Le mercredi 17 juin 2026

de 17h30 à 18h30

gratuit

Par mail à michel.roge75@yahoo.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T20:30:00+02:00

fin : 2026-07-15T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T17:30:00+02:00_2026-06-17T18:30:00+02:00;2026-07-15T17:30:00+02:00_2026-07-15T18:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS



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