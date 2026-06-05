Des exemples inspirants de développement durable – discussion Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS
Des exemples inspirants de développement durable – discussion Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS mercredi 17 juin 2026.
Dans le cadre de l’Eté Solidaire
Régler le problème du changement climatique ? Devant l’immensité de la
tâche à accomplir, il semble impossible pour un citoyen ordinaire de faire
changer les choses ; faut-il pour autant baisser les bras?
Non!
Chaque être humain sur la planète fait partie de la solution. Heureusement,
il existe quelques habitudes très faciles à prendre dans notre vie quotidienne
et qui peuvent faire toute la différence si nous décidons tous de les adopter.
Dans sa conférence Michel Rogé, après avoir présenté l’historique du
développement durable, présente des initiatives simples et efficaces, à mettre
en place dès aujourd’hui. L’exemple du prix de l’écocitoyenneté pour la
jeunesse dans le 7ème arrondissement de Paris illustre la volonté d’une
collectivité à proposer à sa jeunesse des opportunités de développement
durable.
Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :
Ou comment m’impliquer dans la transition écologique en devenant écocitoyen ? Pour tous les âges !
Le mercredi 15 juillet 2026
de 17h30 à 18h30
Le mercredi 17 juin 2026
de 17h30 à 18h30
gratuit
Par mail à michel.roge75@yahoo.fr
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T20:30:00+02:00
fin : 2026-07-15T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T17:30:00+02:00_2026-06-17T18:30:00+02:00;2026-07-15T17:30:00+02:00_2026-07-15T18:30:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS
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