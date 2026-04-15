Des graines de plantes sauvages pour restaurer la nature – Haute-Loire, Château de Chavaniac-Lafayette, Chavaniac-Lafayette

Des graines de plantes sauvages pour restaurer la nature – Haute-Loire 6 et 7 juin Château de Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Accessible à tout visiteur disposant d’une entrée à la Fête des plantes 5 € (gratuit -18 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Comment les Conservatoires botaniques contribuent-ils à la conservation des plantes sauvages ? Quelles techniques utilisent-ils pour récolter, conserver et faire germer les semences collectées ? Comment les utiliser pour restaurer des milieux naturels ou simplement réensauvager nos jardins ? Entre anecdotes sensibles et travaux scientifiques, Axelle Roumier vous partagera son expérience et tentera de répondre à vos questions sur ces sujets peu connus que sont la conservation ex-situ et la revégétalisation.

Animation proposée en collaboration avec Jardins Fruités.

Durée variable (de 20 à 30 min).

Infos : voir programme de la Fête des Plantes sur www.jardins-fruites.fr ou www.cbnmc.fr/agenda

Cet événement est proposé dans le cadre la Belle Saison des CBN programmée du 12 mai au 12 juin. Plus d’infos sur https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn

Château de Chavaniac-Lafayette château de chavaniac-lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://www.jardins-fruites.fr »}, {« link »: « http://www.cbnmc.fr/agenda »}, {« link »: « https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn »}]

Une mini-conférence pour tout comprendre sur la conservation des plantes sauvages par les Conservatoires botaniques nationaux et leur utilisation dans des projets de restauration écologique.

CBNMC