Des hommes et des plantes à La Réunion: découverte du jardin de La Vallée Heureuse, La Vallée Heureuse, Saint-Denis

Informations pratiques

Des hommes et des plantes à La Réunion: découverte du jardin de La Vallée Heureuse 19 et 20 septembre La Vallée Heureuse La Réunion

Pour les JEP, les visites de ce jardin privé sont à tarif réduit (8€) grâce au soutien du Parc National. Places limitées à 18 personnes par visite. Prévoir vêtements chauds et de pluie. Baskets. Anti-moustiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Je vous propose, au cours d’une visite d’environ deux heures trente, un voyage à travers l’histoire des hommes et des plantes, dans les hauts de Saint-Denis.

Le Brûlé, petit village de « changement d’air » né au XIXe siècle, développe un art particulier du jardin créole, en accord avec la forêt primaire humide de moyenne altitude qui existait avant l’arrivée de l’homme.

Vous déambulerez dans les allées anciennes d’un jardin en amphithéâtre, articulé autour de l’affluent d’un cours d’eau et cheminerez dans des allées moussues, bordées de thé, camélias, azalées, hortensias, magnolias ou francisceas.

La seconde partie du jardin, un petit plateau, correspond d’avantage au jardin créole « utilitaire » avec diverses espèces de bambous exotiques, quelques essences, quelques épices, des arbres fruitiers, un petit kiosque.

La visite se poursuit par la découverte d’un vestige de forêt endémique de moyenne altitude de La Réunion ; elle est axée sur les liens étroits entretenus par les hommes et cette nature unique. Les efforts que je développe en matière de conservation des espèces sont également mis en exergue.

La visite s’achève par une petite pause sous le kiosque, où nous aurons loisir de discuter autour d’un bon thé chaud et de confitures maison.

Un petit stand de vente de confitures, de plantes et de divers articles faits-main par mes soins vous est également proposé.

Merci de contribuer à la sauvegarde de ce lieu!

La visite est à tarif réduit (8€) grâce à la contribution du Parc National de La Réunion

La Vallée Heureuse Allée Félicien Vincent, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Le Brûlé La Réunion La Réunion +262692878187 https://www.facebook.com/lavalleeheureuse [{« type »: « phone », « value »: « 0692 87 81 87 »}, {« type »: « email », « value »: « pboyervidal@wanadoo.fr »}] Le jardin « La Vallée Heureuse » est un jardin créole privé du XIXe siècle (1800) , acheté aux enchères par Achille Berg, médecin, en 1939. La maison créole, construite après le jardin, en 1854 a brûlé dans les années 1980. Le jardin se compose trois parties. Le jardin “de changement d’air”, ancien, s’articule autour d’un affluent du Bras Mahot qui circule dans une cuvette d’érosion; trois pontons enjambent le ruisseau; les allées moussues en amphithéâtre épousent le dénivelé du lieu en trois niveaux et sont bordées de théiers, d’une collection de près de 50 espèces de camélias, d’azalées, de magnolias et de fougères arborescentes. Une allée donne sur un plateau, seconde partie “utile” et intimiste du jardin créole: on y trouve arbres fruitiers, plantes médicinales, petit potager, commodités. Un kiosque accueille les visiteurs. Enfin, un chemin conduit à l’arboretum, vestige de forêt primaire, où un travail de restauration écologique est entrepris en lien avec les écrits d’A.Berg.

Je vous propose, au cours d’une visite d’environ deux heures trente, un voyage à travers l’histoire des hommes et des plantes, dans les hauts de Saint-Denis.

Pascale Boyer-Vidal