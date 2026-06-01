Des insectes en fleurs, musée des papillons, Saint-Quentin

Des insectes en fleurs Samedi 6 juin, 10h30, 14h00 musée des papillons Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Nos jardins regorgent de couleurs, de formes et de détails fascinants à observer. Cet atelier invite les participants à ouvrir grand les yeux et à explorer la richesse visuelle de la nature. A partir de fleurs, feuilles, branches, fruits ou écorces, chacun pourra observer, comparer et choisir les éléments qui attirent son regard pour créer une composition inspirée du land-art.

Une expérience artistique pour regarder autrement et révéler la beauté des insectes et des végétaux.

musée des papillons 14 rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France

Nos jardins regorgent de couleurs, de formes et de détails fascinants à observer. Cet atelier invite les participants à ouvrir grand les yeux et à explorer la richesse visuelle de la nature. A partir…

© musée des papillons