Des JEP parées de laine et de soie, Musée de l’hospice Comtesse, Lille
samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'hospice Comtesse · Lille
Informations pratiques
Des JEP parées de laine et de soie 19 et 20 septembre Musée de l’hospice Comtesse Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:45:00+02:00
Visites « flash » autour de l’exposition « Trésors de laine et de soie » et au gré des collections d’art et d’histoire du musée
Musée de l’hospice Comtesse 32 Rue de la Monnaie, 59800 Lille, France Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 0328368400 https://mhc.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « http://jep.lille.fr »}] Les bâtiments entourant la cour d’honneur datent de la seconde moitié du XVe siècle et de la seconde moitié du XVIIe siècle. Les autres bâtiments sont de la première moitié du XVIIIe siècle. à 15 mn à pied des gares sncf – Lille Flandres et Lille Europe à 10 mn à pied de la station de métro : ligne 1 Station Rihour Arrêts d’autobus situés Place du Lion d’or, lignes 10,14, 50 et 56 La navette du Vieux-Lille Station V’Lille n°21 : Place du Concert
Visites « flash » autour de l’exposition « Trésors de laine et de soie » et au gré des collections d’art et d’histoire du musée
© Musée Hospice Comtesse
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