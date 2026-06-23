Des jeux pas comme les autres à la Maison de l’animal Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris samedi 4 juillet 2026.

Venez partager un moment ludique en famille, entre amis ou avec d’autres participants. Jeux sur le thème des animaux ou grands classiques revisités : il y en aura pour tous les goûts.

L’association AccessiJeux

animera plusieurs jeux inspirés du monde animal, parmi lesquels Mahé, Maître Renard,

Cat Tricks, Piou Piou, Branle Bas de Wombat ou encore Kikafé?.

Vous pourrez

également découvrir des jeux adaptés aux personnes déficientes visuelles, et expérimenter différentes façons de jouer sans la vue. Une occasion de mieux comprendre les enjeux liés au handicap visuel à travers de jeux comme Quarto,

Gobblet Gobblers, Puissance 4, Genius Square ou Visionary.

Les enfants pourront aussi profiter d’un parcours de jeux pédagogiques et

ludiques spécialement conçus par la Maison de l’animal.

Des animateurs seront présents tout au long de l’après-midi pour accompagner les participants.

La Maison de l’animal et l’association AccessiJeux vous invitent à découvrir des jeux de société autour des animaux, ainsi que des jeux adaptés aux personnes déficientes visuelles.

Le samedi 04 juillet 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit

Contact : animalenville@paris.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T14:00:00+02:00_2026-07-04T17:00:00+02:00

Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr



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