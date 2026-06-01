Des légionnaires (et pas que !) au musée, la suite, Musée Archéologique, Strasbourg

Des légionnaires (et pas que !) au musée, la suite 13 et 14 juin Musée Archéologique Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Depuis les forêts profondes et sombres de Germanie, la LEGIO II AUGUSTA prenait cantonnement sur les rives du fleuve ELL en l’an 17 de notre ère. Perpétuant la Pax Romana et la sauvegarde du territoire de Rome sur ce côté du Rhin, c’est sa présence qui fera d’un camp militaire, la future ville de STRASBOURG telle qu’elle est aujourd’hui.

Musée Archéologique 2 Place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368985000 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-archeologique Collections néolithiques présentant l’ensemble des civilisations entre – 5800 et -2000 ; collections de protohistoire : Ages du Bronze et du Fer ; très importante section gallo-romaine ; collections mérovingiennes. Bus 10 – arrêt Corbeau Bus 14 et 24 – arrêt Ancienne Douane Tram A ou D – arrêt Langstross – Grand’Rue

Depuis les forêts profondes et sombres de Germanie, la LEGIO II AUGUSTA prenait cantonnement sur les rives du fleuve ELL en l’an 17 de notre ère. Perpétuant la Pax Romana et la sauvegarde du de Rome…

Association Leg II COHIII©