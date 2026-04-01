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Des livres et nous La Bib Villeneuve-sur-Lot

Des livres et nous La Bib Villeneuve-sur-Lot

Des livres et nous La Bib Villeneuve-sur-Lot samedi 25 avril 2026.

Lieu : La Bib

Adresse : 23 Rue Etienne Marcel

Ville : 47300 Villeneuve-sur-Lot

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Villeneuve-sur-Lot

Des livres et nous

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25 15:30:00

Date(s) :
2026-04-25

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La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02 

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English : Des livres et nous

L’événement Des livres et nous Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne

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