Des livres et nous La Bib Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

Des livres et nous

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 15:30:00

Date(s) :

2026-04-25

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La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02

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English : Des livres et nous

L’événement Des livres et nous Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne