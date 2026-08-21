Des mots à la fenêtre – Installations graphiques de la compagnie demeure drue et visite dansée par Nathalie Bonafé, Chateau de Marbeaumont – Médiathèque Jean Jeukens, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Des mots à la fenêtre – Installations graphiques de la compagnie demeure drue et visite dansée par Nathalie Bonafé Samedi 19 septembre, 14h00 Chateau de Marbeaumont – Médiathèque Jean Jeukens Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

La compagnie demeure drue est l’équipe artistique retenue pour la résidence territoriale CRÉACTIONS 2026. Elle a pour objectif en mêlant danse, écriture, collecte de témoignages, créations plastiques de partir à la rencontre des habitant.e.s du territoire tout en s’associant aux évènements culturels annuels. Aussi, la compagnie va investir la Médiathèque Jean Jeukens pour une sélection de textes et de mots mis en forme sur les fenêtres par le plasticien Matthias Ruthenberg.

Chateau de Marbeaumont – Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 03 29 79 09 38 http://www.mediatheque.meusegrandsud.fr/EXPLOITATION/ Ce château de style éclectique, au parc agrémenté d’essences exotiques, témoigne de l’opulence de son commanditaire, M. Varin-Bernier. Édifié entre 1903 et 1905, il est représentatif de l’emploi de nouveaux matériaux dans l’architecture du début du XXe siècle.

Le projet a été confié à deux architectes : Jules Renard et Lucien Lehmann. Jules Renard avait déjà dirigé pour les Varin-Bernier la construction de la banque et le pavillon de chasse de Sainte-Hoïlde. Un temps architecte des monuments historiques de la circonscription, il a aussi construit plusieurs bâtiments à Bar-le-Duc et dans les environs.

La décoration extérieure et intérieure est représentative de l’éclectisme en vogue en France à la fin du XIXe siècle. Derrière une façade de style Louis XIII s’ordonnent des pièces qui reprennent les styles de diverses époques : une salle à manger « Renaissance », un petit salon « Louis XVI », un grand salon « Louis XIV », un billard « Directoire », un bureau bibliothèque « Empire »… Une originalité toutefois dans la distribution des pièces : elles s’organisent autour d’un grand espace central éclairé par de vastes jours astraux.

Depuis 1996, il accueille la médiathèque Jean-Jeukens. La réhabilitation du château de Marbeaumont est un véritable défi. Il s’agit de mettre en valeur le bâtiment et de respecter son caractère tout en créant un espace fonctionnel et convivial pour recevoir les lecteurs de la Médiathèque.

La compagnie demeure drue est l’équipe artistique retenue pour la résidence territoriale CRÉACTIONS 2026. Elle a pour objectif en mêlant danse, écriture, collecte de témoignages, créations plastiques…

©Meuse Grand Sud