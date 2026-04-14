Des mots et des fraises, Bibliothèque du Puzzle, Avignon
Des mots et des fraises, Bibliothèque du Puzzle, Avignon jeudi 16 avril 2026.
Des mots et des fraises Jeudi 16 avril, 15h00 Bibliothèque du Puzzle Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00
Vos bibliothécaires jeunesse vous propose des lectures autour des fruits pour les petits, mais aussi la plantation de fraisiers à la bibliothèque !
Bibliothèque du Puzzle Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/c/AvignonBibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 13 60 50 74 »}] Horaires d’ouverture : Ouverture courant 2025. Ligne 9, 11 et 14 : arrêts Carpeaux ou Lycée René Char
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