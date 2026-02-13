Des mots…juste des mots, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Des mots…juste des mots Samedi 14 mars, 10h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00

Pour le plaisir d’écrire tout simplement.

Pour susciter votre imaginaire, votre créativité.

Pour échanger, s’amuser.

Tout le monde a son petit mot à dire.

A partir de 18 ans

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Pour le plaisir d’écrire tout simplement Atelier d’écriture