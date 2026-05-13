Des performances pour célébrer 50 ans d’art contemporain à Lyon !, Musée d’art contemporain de Lyon, Lyon

Des performances pour célébrer 50 ans d’art contemporain à Lyon ! Samedi 23 mai, 15h00 Musée d’art contemporain de Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

De 15h à 22h, place à la création pour célébrer 50 ans d’art contemporain à Lyon avec cinq artistes invité·es pour des performances inédites : Tom Castinel x Morgan Patimo, Agathe Chevallier, Anna Holveck et Jules Maillot.

Au programme, une cabane sonore où se lover, une performance participative où le public est convié à vivre une traversée sensorielle, une boisson surprise et festive « spéciale 50 ans » ou encore une performance autour des sons produits par des cailloux. Entre déambulations et expérimentations, les artistes vont investir tous les espaces du musée.

Musée d’art contemporain de Lyon 81 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon Lyon 69006 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 69 17 17 http://www.mac-lyon.com https://fr-fr.facebook.com/mac.lyon;https://twitter.com/macLyon?lang=fr Le Musée d’art contemporain conçu par Renzo Piano, est situé près du parc de la Tête d’Or, à la Cité Internationale de Lyon.

De 15h à 22h, place à la création pour célébrer 50 ans d’art contemporain à Lyon avec cinq artistes invité·es pour des performances inédites : Tom Castinel x Morgan Patimo, Agathe Chevallier, Anna et…

Vue de l’exposition Regards sensibles – œuvres vidéo de la collection Lemaître au macLYON Œuvre : Enrique Ramírez, Un hombre que camina, 2011-2014 – Collection macLYON © Adagp, Paris, 2026 – Photo : Blaise Adilon