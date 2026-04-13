Des plantes et des jeux, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze
Des plantes et des jeux, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze mercredi 5 août 2026.
Des plantes et des jeux Mercredi 5 août, 14h30 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne
2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 10 ans. Chaussures de marche conseillées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-05T14:30:00+02:00 – 2026-08-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-05T14:30:00+02:00 – 2026-08-05T17:00:00+02:00
Le jonc, l’iris ou le saule, plantes des zones humides, se prêtent parfaitement à la réalisation de quelques menus objets. Venez tresser, plier, enrouler, tailler… et créer quelque chose de vos mains. Dès 10 ans.
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Venez tresser, plier, enrouler, tailler… et créer quelque chose de vos mains avec des plantes de zones humides. Dès 10 ans. atelier construction
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