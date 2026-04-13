Des plantes et des jeux, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

Des plantes et des jeux Mercredi 5 août, 14h30 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 10 ans. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T14:30:00+02:00 – 2026-08-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-05T14:30:00+02:00 – 2026-08-05T17:00:00+02:00

Le jonc, l’iris ou le saule, plantes des zones humides, se prêtent parfaitement à la réalisation de quelques menus objets. Venez tresser, plier, enrouler, tailler… et créer quelque chose de vos mains. Dès 10 ans.

Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Houlme, briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Venez tresser, plier, enrouler, tailler… et créer quelque chose de vos mains avec des plantes de zones humides. Dès 10 ans. atelier construction