Des pommes au jus Rue Park Segal Brech

Brech

Des pommes au jus

Rue Park Segal Ecomusée du Pays d’Auray Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19

fin : 2026-10-19

Date(s) :

2026-10-19

Dans le cadre d’Un Automne autrement 2026

Venez découvrir les 200 variétés de pommiers du Verger Conservatoire et participer aux différentes étapes de transformation des pommes en jus broyage, pressage et dégustation.

Bottes et tenue chaude recommandées. .

Rue Park Segal Ecomusée du Pays d’Auray Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00

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English :

L’événement Des pommes au jus Brech a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon