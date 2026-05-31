Des pommes au jus Rue Park Segal Brech
Des pommes au jus Rue Park Segal Brech lundi 19 octobre 2026.
Brech
Des pommes au jus
Rue Park Segal Ecomusée du Pays d’Auray Brech Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19
fin : 2026-10-19
Date(s) :
2026-10-19
Dans le cadre d’Un Automne autrement 2026
Venez découvrir les 200 variétés de pommiers du Verger Conservatoire et participer aux différentes étapes de transformation des pommes en jus broyage, pressage et dégustation.
Bottes et tenue chaude recommandées. .
Rue Park Segal Ecomusée du Pays d’Auray Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00
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English :
L’événement Des pommes au jus Brech a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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